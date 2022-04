மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 9 மாவட்டங்களில்புதிதாக மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடக்கம்; சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேச்சு + "||" + In 9 districts of Karnataka Starting new medical colleges

கர்நாடகத்தில் 9 மாவட்டங்களில்புதிதாக மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடக்கம்; சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் பேச்சு