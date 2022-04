மாவட்ட செய்திகள்

எடுத்தனூர் கிராமத்தில் பொது மருத்துவ முகாம் 830 பேர் சிகிச்சை பெற்றனர் + "||" + In the village of Ettanur General Medical Camp 830 people were treated

எடுத்தனூர் கிராமத்தில் பொது மருத்துவ முகாம் 830 பேர் சிகிச்சை பெற்றனர்