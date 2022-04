மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவிக்கலாம் + "||" + The public can lodge grievances at the village council meeting

கிராமசபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவிக்கலாம்