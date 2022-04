மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது அரசின் கடமை + "||" + protection is must for temples

பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது அரசின் கடமை