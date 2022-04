மாவட்ட செய்திகள்

பத்ரா மேலணை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ரூ.16,000 கோடி நிதி ஒதுக்கும்- முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை + "||" + The central government will allocate Rs 16000 crore for the Bhadra Malnad project

