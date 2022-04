மாவட்ட செய்திகள்

சாலையோரம் கேட்பாரற்று நிற்கும் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்; மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குப்தா உத்தரவு + "||" + Roadside unlicensed vehicles should be disposed of

சாலையோரம் கேட்பாரற்று நிற்கும் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்; மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குப்தா உத்தரவு