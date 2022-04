மாவட்ட செய்திகள்

கொலை முயற்சி வழக்கில் வாலிபருக்கு 3 ஆண்டு சிறை - திருத்தணி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Trivandrum court sentences teen to 3 years in prison for attempted murder

கொலை முயற்சி வழக்கில் வாலிபருக்கு 3 ஆண்டு சிறை - திருத்தணி கோர்ட்டு தீர்ப்பு