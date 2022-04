மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு கருணாநிதி நிறைவேற்றிய திட்டங்களை நினைவுகூர்ந்த முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + For the development of Theni district chief-Minister MK Stalin recalled the projects implemented by Karunanidhi

தேனி மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு கருணாநிதி நிறைவேற்றிய திட்டங்களை நினைவுகூர்ந்த முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்