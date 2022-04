மாவட்ட செய்திகள்

சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் புதிய திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Consultative meeting on new projects in Cholinganallur area

சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் புதிய திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்