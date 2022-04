மாவட்ட செய்திகள்

இளம்பெண்ணின் சிகிச்சை செலவை அரசு ஏற்கும்; மந்திரி சுதாகர் அறிவிப்பு + "||" + The government will bear the cost of treatment of a girl suffering from fluid retention

