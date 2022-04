மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் நாளை மறுநாள் நடக்கிறதுமாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள்கலெக்டர் தகவல் + "||" + The counterfeiting takes place the next day Sports competitions for the disabled Collector information

கள்ளக்குறிச்சியில் நாளை மறுநாள் நடக்கிறதுமாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள்கலெக்டர் தகவல்