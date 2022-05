மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டுகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த ஆணையம் - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை + "||" + Commission to improve basic facilities in the courts

கோர்ட்டுகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த ஆணையம் - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை