மாவட்ட செய்திகள்

மது விற்ற 4 பேர் மீது வழக்கு: 144 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + Case against 4 persons for selling liquor: 144 bottles of liquor confiscated

மது விற்ற 4 பேர் மீது வழக்கு: 144 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்