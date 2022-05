மாவட்ட செய்திகள்

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த இலங்கை மீனவர்கள் 6 பேர் கைதுஇந்திய கடற்படையினர் அதிரடி + "||" + The Indian Navy has arrested 6 Sri Lankan fishermen who were fishing across the border near Nagai.

