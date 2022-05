மாவட்ட செய்திகள்

பத்திரப் பதிவுத்துறையில் மோசடியில் ஈடுபட்ட 44 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் + "||" + Forty-four people involved in the scam have been laid off

பத்திரப் பதிவுத்துறையில் மோசடியில் ஈடுபட்ட 44 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்