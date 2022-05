மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டு மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் + "||" + Steps will be taken to remove foreign trees in hills area

வெளிநாட்டு மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்