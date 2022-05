மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேவீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை பணம் கொள்ளைமர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Break the lock of the house and rob the jewelry money

உளுந்தூர்பேட்டை அருகேவீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை பணம் கொள்ளைமர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு