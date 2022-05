மாவட்ட செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வு முறைகேடு: தலைமறைவாக இருந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் போலீசில் சரண் + "||" + The headmaster of the school who was in hiding surrendered to the police

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வு முறைகேடு: தலைமறைவாக இருந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் போலீசில் சரண்