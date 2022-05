மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்ட அளவில்மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டி250 க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டனர் + "||" + Villupuram district level Sports competition for students with disabilities More than 250 people attended

