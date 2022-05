மாவட்ட செய்திகள்

கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.2,200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது-அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தகவல் + "||" + Rs 2,200 crore has been allocated for the seawater desalination project - Minister Rajakannapan informed

கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.2,200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது-அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தகவல்