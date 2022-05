மாவட்ட செய்திகள்

மாணவரை கொன்றவர்களுக்கு கடும் தண்டனை வழங்கக்கோரி கலெக்டரிடம் பெற்றோர் மனு + "||" + Parents petition to the Collector seeking severe punishment for those who killed the student

மாணவரை கொன்றவர்களுக்கு கடும் தண்டனை வழங்கக்கோரி கலெக்டரிடம் பெற்றோர் மனு