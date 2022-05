மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாக பதவி உயர்வு கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி + "||" + I.A.S. Dismissal of case seeking promotion as an officer

ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாக பதவி உயர்வு கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி