மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் அருகே ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த கள்ளக்காதலியை கட்டையால் தாக்கிய வாலிபர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + A case has been registered against a young man

தேவூர் அருகே ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த கள்ளக்காதலியை கட்டையால் தாக்கிய வாலிபர் மீது வழக்குப்பதிவு