ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் நஷ்டமானதால் கடனை அடைக்க திருடியதாக கைதான காதல் ஜோடி வாக்குமூலம் அளித்து உள்ளது + "||" + We stole to pay off debts due to loss in online business

