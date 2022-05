மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில்குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க ரூ 200 கோடியில் மாஸ்டர் பிளான் வைத்திலிங்கம் எம் பி தகவல் + "||" + Vaithilingam MP said that a master plan of Rs. 200 crore is being prepared to alleviate the drinking water shortage in Karaikal.

காரைக்காலில்குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க ரூ 200 கோடியில் மாஸ்டர் பிளான் வைத்திலிங்கம் எம் பி தகவல்