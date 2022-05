மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.16¾ லட்சம் மோசடி மேலாளர்கள் உள்பட 10 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Making fake documents in Theni Rs 16.80 lakh fraud in a private financial institution Case against 10 people including managers

தேனியில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.16¾ லட்சம் மோசடி மேலாளர்கள் உள்பட 10 பேர் மீது வழக்கு