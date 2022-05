மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 20,370 மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதுகின்றனர் + "||" + 20,370 students are writing the Plus 2 exam

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 20,370 மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதுகின்றனர்