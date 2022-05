மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பென்னாத்தூர் பகுதியில் திடீர் மழையால் ெபாதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + The general public and farmers were happy with the sudden rains in the keelPennathur area

கீழ்பென்னாத்தூர் பகுதியில் திடீர் மழையால் ெபாதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி