மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் + "||" + Use modern technology to ensure the security of the country

நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும்