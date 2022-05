மாவட்ட செய்திகள்

துர்காபூருக்கு புறப்பட்டு சென்றபோது எந்திர கோளாறால் மீண்டும் சென்னையில் தரை இறங்கிய விமானம் - 184 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Plane crashes again in Chennai due to mechanical failure while en route to Durgapur - 184 survivors

துர்காபூருக்கு புறப்பட்டு சென்றபோது எந்திர கோளாறால் மீண்டும் சென்னையில் தரை இறங்கிய விமானம் - 184 பேர் உயிர் தப்பினர்