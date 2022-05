மாவட்ட செய்திகள்

பிராமணர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மராட்டிய முதல்-மந்திரியாக வேண்டும் என விரும்புகிறேன்- ராவ்சாகிப் தான்வே பேச்சு + "||" + I would like to have a Maratha first-minister from the Brahmin community

பிராமணர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மராட்டிய முதல்-மந்திரியாக வேண்டும் என விரும்புகிறேன்- ராவ்சாகிப் தான்வே பேச்சு