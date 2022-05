மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பகுதிகளில் கடைகள் அடைப்பு + "||" + In the areas of Sirkazhi and Vaitheeswaran temples Closing of shops

சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பகுதிகளில் கடைகள் அடைப்பு