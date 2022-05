மாவட்ட செய்திகள்

உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததால் நடுவழியில் நின்ற ரெயில் + "||" + Because the high voltage power line fell off The train stopped in the middle

உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததால் நடுவழியில் நின்ற ரெயில்