மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் அருகேசாலையோரம் இருந்த வழிபாட்டு தலம் அகற்றம் + "||" + Removal of the place of worship

மார்த்தாண்டம் அருகேசாலையோரம் இருந்த வழிபாட்டு தலம் அகற்றம்