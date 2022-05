மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை கட்டிடங்களை காணொலியில் முதல்-அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் + "||" + the first minister inaugurated the school education department buildings in sivagangai district on video

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை கட்டிடங்களை காணொலியில் முதல்-அமைச்சர் திறந்து வைத்தார்