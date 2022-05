மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் ஏற்ற வந்தவர்களை தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள் + "||" + The public stopped those who came to load sand in the Kollidam river

கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் ஏற்ற வந்தவர்களை தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள்