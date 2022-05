மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் அரசின் மானியத்துடன் புதிதாக 1,350 வீடுகள் கட்ட அரசாணை வழங்கப்பட்டு உள்ளதாக அமைச்சர் அன்பரசன் தெரிவித்து உள்ளார் + "||" + Action to build 1,350 new houses with government subsidy

