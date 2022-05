மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்துத்துறை அதிகாரிகளும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க நடவடிக்கை-யூனியன் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Urge councilors at the action-union meeting to have all departmental officials attend the meeting

அனைத்துத்துறை அதிகாரிகளும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க நடவடிக்கை-யூனியன் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல்