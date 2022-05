மாவட்ட செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை 17 ஆயிரத்து 886 பேர் எழுதினார்கள் + "||" + 17 thousand 886 people wrote the 10th class general examination which started yesterday in Sivagangai district

10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை 17 ஆயிரத்து 886 பேர் எழுதினார்கள்