மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வை 8 ஆயிரத்து 569 மாணவ-மாணவிகள் எழுதினர். + "||" + SSLC The general examination was written by 8 thousand 569 students

