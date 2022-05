மாவட்ட செய்திகள்

பழுதடைந்த ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டிடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் + "||" + The dilapidated Panchayat Council office building needs to be refurbished

பழுதடைந்த ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டிடத்தை சீரமைக்க வேண்டும்