மாவட்ட செய்திகள்

இருதரப்பினர் இடையே மோதல்; கார் உடைப்பு-10 பேர் படுகாயம் + "||" + Conflict between the two sides; Car crash -10 injured

இருதரப்பினர் இடையே மோதல்; கார் உடைப்பு-10 பேர் படுகாயம்