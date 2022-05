மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாவரம் பகுதியில் வங்கியில் இருந்து பணம் எடுத்து வருபவர்களை குறிவைத்து கொள்ளையடித்த கும்பல் + "||" + A gang of robbers targeted people taking money from a bank in the Pallavaram area

பல்லாவரம் பகுதியில் வங்கியில் இருந்து பணம் எடுத்து வருபவர்களை குறிவைத்து கொள்ளையடித்த கும்பல்