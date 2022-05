மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அடகு கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.6 லட்சம் நகை வழிப்பறி - மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Rs 6 lakh jewelery snatched from pawn shop owner in two-wheeler - Police crack down on mysterious persons

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அடகு கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.6 லட்சம் நகை வழிப்பறி - மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு