மாவட்ட செய்திகள்

பெரும்பான்மை இல்லையென இணை கையொப்பம் இடும் அதிகாரம் பறிப்பு + "||" + The power to co-sign otherwise majority is flush

பெரும்பான்மை இல்லையென இணை கையொப்பம் இடும் அதிகாரம் பறிப்பு