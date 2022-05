மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கிரிகுடி லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் பிரம்மோற்சவம் + "||" + The Lakshmi Narasimhar Temple Prom started with the flag hoisting

சிங்கிரிகுடி லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில் பிரம்மோற்சவம்