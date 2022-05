மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசின் ஓராண்டு சாதனை மலரை வெளியீடு‘‘மக்களை தேடி மருத்துவம் மூலம் 92,218 பேர் பயனடைந்து உள்ளனர்’’தென்காசி கலெக்டர் தகவல் + "||" + 92218 people have benefited from the search for medicine

