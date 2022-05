மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தத்தில் கருப்புலீஸ்வரர், கெங்கையம்மன் கோவில் தேரோட்டம் நடக்கிறது. இதையொட்டி தேரோட்ட பாதையை உதவி கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார். Assistant Collector inspects the path of Karuppuliswarar and Gengayamman temple in Gudiyatham

