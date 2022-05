மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மது விற்கக்கூடாது + "||" + Alcohol should not be sold to school students

கயத்தாறு பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மது விற்கக்கூடாது