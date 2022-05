மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகள் சென்னைக்கு ஏற்றுமதி + "||" + Export of vegetables produced by farmers to Chennai

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகள் சென்னைக்கு ஏற்றுமதி